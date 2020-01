திமுகவின் அடுத்த போராட்டம் மற்றும் தேதி அறிவிப்பு

ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக திமுக போராட்டம் நடத்த போவதாக அறிவிப்பு செய்துள்ளது. மேலும் போராட்டம் நடைபெறும் இடங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

சமீபத்தில் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை நிறைவேற்றும் நிறுவனங்கள் மாநில அரசிடம் அனுமதி பெற தேவையில்லை என்றும், மக்களின் கருத்துக்களை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் மத்திய அரசு புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை செய்துள்ளது

இந்த அறிவிப்புக்கு சமீபத்தில் திமுக கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில் தற்போது ஜனவரி 28ஆம் தேதி காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவிப்பு செய்துள்ளார். மேலும் காவிரி டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

