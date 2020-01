அரசு பள்ளி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான டெட் தகுதி தேர்வு ஜூன் 27, 28 ஆகிய இரண்டு நாட்களில் நடைபெறும் என்று ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் 2,956 ஆசிரியர் இடங்கள் காலியாக உள்ள நிலையில் இந்த காலியிடங்களை நிரப்ப டெட் தேர்வு அட்டவணையை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் சற்றுமுன்வெளியிட்டுள்ளது. அதில், ஏற்கனவே விண்ணப்பப் பதிவு நடைபெற்றுள்ள 97 வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிடங்களுக்கு பிப்ரவரி 15 மற்றும் 16-ம் தேதிகளிலும் முறைகேடு புகாரால் ரத்து செய்யப்பட்ட ஆயிரத்து 60 பாலிடெக்னிக் விரிவுரையாளர் பணியிடங்களுக்கு மே 2 மற்றும் 3-ம் தேதிகளிலும் தேர்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர், பட்டதாரி ஆசிரியர், இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

The post டெட் தகுதி தேர்வு தேதி: ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவிப்பு appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes