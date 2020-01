அதிரடியாக வெளியாகும் ஆப்பிள் ஐபோன் 9: விலை என்ன தெரியுமா?

ஆப்பிள் நிறுவனம் வரும் மார்ச் மாதம் ஐபோன் 9 மாடலை வெளியிடவுள்ளது. இந்த புதிய மாடல் வெளிவந்துள்ள பல சுவாரஸ்ய தகவல்கள் வாடிக்கையாளர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டி வருகிறது. வைப்பதை ஒரு வியாபார தந்திரமாகவே செய்து வருகிறது. இதனாலேயே புதிய மாடல் ஐபோன்கள் வரும்போது, உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆப்பிள் நிறுவன கடைகளில் கூட்டம் நிரம்பி வழியும்.

மார்ச் மாதம் வெளியாகவிருக்கும் இந்த புதிய மாடல் ஐபோன் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு வெளியான ஐபோன் 8ல் உள்ள அம்சங்களை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும் என்றும், புதிய மாடலுக்கான பரிசோதனை முடிந்துவிட்டதாகவும், விரைவில் சந்தைக்கு வரும் என்றும் ஆப்பிள் நிறுவனத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஐபோன் 9ன் விலை குறித்த தகவல் இதுவரை வெளிவரவில்லை என்றாலும் ஒன்பிளஸ் 7டி-யை விட விலை குறைவாக இருக்கும் என்ற தகவலை ஆப்பிள் நிறுவனத்தினரே கசியவிட்டிருப்பதால் வாடிக்கையாளர்கள் இதன் விலையை ஓரளவு யூகம் செய்துவிட்டனர். அனேகமாக இந்த மாடலின் விலை ரூ.28 ஆயிரம் இருக்கும் என கருதப்படுகிறது

