சீனாவில் நடக்கவிருந்த ஒலிம்பிக் தகுதி போட்டி திடீர் ரத்து: அதிர்ச்சி காரணம்

ஜப்பானில் இந்த ஆண்டு ஜூலை 24 முதல் ஆகஸ்ட் 9 வரை ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடக்க உள்ள நிலையில் இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்கான தகுதிச் சுற்றுப் போட்டிகள் உலகின் பல நாடுகளில் நடந்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவதால் அங்கு நடக்கவிருந்த ஒலிம்பிக் தகுதிச் சுற்று பெண்கள் கால்பந்து போட்டிகள் ரத்து செய்யப்பட்டது. அதற்கு பதிலாக நான்ஜிங் என்ற இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் இதேபோல் குத்துச் சண்டை தகுதி போட்டியை ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும் செய்திகள் வெளிவந்துள்ளது

சீனாவில் கரோனா வைரசால் சுமார் 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றும், ஆனால் இந்த எண்ணிக்கையை சீனா மறைத்து குறைந்த அளவு தான் பாதிப்பு என கூறி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது

