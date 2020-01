ஜனவரி 26ல் கிராமசபை: உள்ளாட்சி தேர்தலில் பங்கு பெறாத கமல் கட்சி அறிவிப்பு

கிராமசபை குறித்தும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் குறித்தும் பல்வேறு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வந்த கமலஹாசனின் கட்சி, சமீபத்தில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பங்கு பெறாது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது

உள்ளாட்சியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த ஒரு கட்சியே உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என்பது பெரும் ஆச்சரியமாக இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்தார்கள்

இந்த நிலையில் வரும் ஜனவரி 26 ஆம் தேதி அனைத்து கிராமங்களிலும் கிராமசபை கூட்டங்கள் நடைபெறும் என்றும் அதில் எல்லோரும் கலந்துகொள்ளவேண்டும் என்று மக்கள் நீதி மையம் கட்சி தெரிவித்துள்ளது

ஜனவரி 26இல் கிராமசபைக் கூட்டங்களில் பங்கு பெறுவோம் மக்கள் நலனை மேம்படுத்துவோம், நாளை நமதே என மக்கள் நீதி மையத்தின் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் கமல்ஹாசனின் புகைப்படத்துடன் கூடிய ஒரு போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

ஜனவரி 26 கிராமசபை கூட்டங்களில் பங்குபெறுவோம் மக்கள் நலனை மேம்படுத்துவோம் நாளை நமதே ! @ikamalhaasan @rangaug @MNMNellaiZone @maiamofficial @SandiyarKaran @MouryaMNM @MuraliAppas @drmahendran_r pic.twitter.com/EgfzkSX9vy— MNM 🔦 திருநெல்வேலி மாவட்டம் (@MNMNellaiDt) January 22, 2020

