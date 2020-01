8ஆம் வகுப்பு அல்லது 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? தமிழ்நாடு அரசு கால்நடை பராமரிப்புத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு அரசு, கால்நடை பராமரிப்புத்துறை, கடலூர் மண்டலத்தில் பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு கடலூர் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் :

ஆய்வக உடனாள் – 02 காலிப்பணியிடங்கள்

அலுவலக உதவியாளர் – 04 காலிப்பணியிடங்கள்

ஓட்டுநர் – 02 காலிப்பணியிடங்கள்

சம்பளம் :

ரூ. 15,700 முதல் 62,000/- வரை

கல்வித் தகுதி மற்றும் பிற தகுதிகள் :

ஓட்டுநர் 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி தமிழ் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஓட்டுநர் உரிமம் நாளது தேதி வரை புதுப்பித்திருக்க வேண்டும். ஊர்தி ஓட்டுவதில் குறைந்த பட்சம் 2 வருடம் முன் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். உடல் தகுதிக்கான மருத்துவச்சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

ஆய்வக உடனாள் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதி மதிப்பெண் பட்டியல் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

அலுவலக உதவியாளர் 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்ட தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு :

01-07.2019 அன்றுள்ளபடி 18 முதல் 35 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

அரசு ஆணைப்படி அதிகபட்ச வயது வரம்பில் சலுகைகள் உண்டு.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள கடலூர் மாவட்டத்தில் வசிப்பவர்கள் விண்ணப்பத்தை இலவசமாக கடலூர், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை, மண்டல இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் அலுவலக பணி நேரத்தில் நேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். தபால் மூலம் பெற விரும்புவோர் சுயவிலாசமிட்ட ரூ.5/-க்கான அஞ்சல் வில்லை ஒட்டிய உறையுடன் விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது http://www.cuddalore.nic.in என்ற இணையதளத்தில் கட்டணமின்றி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். விண்ணப்பபடிவத்தை நிரப்பி, தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://cdn.s3waas.gov.in/s3a96b65a721e561e1e3de768ac819ffbb/uploads/2020/01/2020012263.pdf பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி : மண்டல இணை இயக்குநர், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை, கால்நடை மருத்துவமனை வளாகம், புதுப்பாளையம் மெயின் ரோடு, புதுப்பாளையம், கடலூர் மாவட்டம் – 607 001

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 10.02.2020 மாலை 5.45 மணி

