புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயம் தாலுகாவில் காலியாக உள்ள கிராம உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு நேர்காணல மூலம் நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் :

கிராம உதவியாளர்

கிராம உதவியாளர் காலியாக உள்ள வருவாய் கிராமத்தின் பெயர் : சீரத்தக்குடி கண்ணங்காரக்குடி பிலியவயல் கண்ணனூர் 1 பிட் பிலிவலம் நெய்க்கோணம்

கல்வித் தகுதி :

5-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு :

31.12.2019 அன்று 18 வயது நிரம்பியவராகவும், 30 வயதிற்குட்பட்டவராகவும், பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர் மரபினர் 32 வயதுக்கு உட்பட்டவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

இதர தகுதிகள் :

மிதிவண்டி ஓட்ட தெரிய வேண்டும்.மேற்காணும் வருவாய் கிராமத்தையோ அல்லது அதனை சுற்றியுள்ள குக்கிராமத்தையோ சேர்ந்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.நன்னடத்தை சான்று மற்றும் உடல்தகுதி சான்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.தகுதியுடைய நபர் திருமணம் ஆனவராக இருப்பின் ஒரு திருமணத்திற்கு மேல் செய்தவராக இருத்தல் கூடாது.மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் தங்களது அசல் சான்று ஆவணங்கள் மற்றும் இரண்டு சான்றொப்பம் இடப்பட்ட ஆவண நகல்கள் ஆகியவற்றுடன் நேர்காணலில் கலந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://www.tamilminutes.com/wp-content/uploads/2020/01/Puthukottai-District-Taluk-Job.jpg பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

நேர்காணல் நடைபெறும் நாள் : 29.01.2020 அன்று காலை 10.00 மணி

நேர்காணல் நடைபெறும் இடம் : திருமயம் வட்டாச்சியர் அலுவலகம்

The post 5வது வகுப்பு தேர்ச்சியா? கிராம உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes