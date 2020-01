மீண்டும் ‘படையப்பா’ நீலாம்பரி கேரக்டரில் ரம்யா கிருஷ்ணன்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த படையப்பா திரைப்படத்தில் நீலாம்பரி என்ற அட்டகாசமான வில்லி கேரக்டரில் ரம்யா கிருஷ்ணன் நடித்த இருந்தார் என்பதும் இந்த கேரக்டர் அவருக்கு பல வருடங்கள் பெரும் புகழைப் பெற்றுத்தந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் நீலாம்பரி கேரக்டருக்கு இணையான ஒரு கொடூரமான வில்லி கேரக்டரில் அந்தாதுன் ரீமேக் படத்தில் நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் ஒப்பந்தமாகியிருக்கிறார். ஹிந்தியில் சூப்பர் ஹிட்டான அந்தாதுன் படத்தின் தமிழ் ரீ-மேக்கில் பிரசாந்த் நடிக்க உள்ளார் என்பதும் மோகன்ராஜா இந்த படத்தை இயக்க உள்ளார் என்பதும் தெரிந்ததே

பிரசாந்த் தந்தை தியாகராஜன் தயாரிக்கும் இந்த படத்தில் ஹிந்தியில் தபு நடித்த வேடத்தில் ரம்யாகிருஷ்ணன் நடிக்க உள்ளதாகவும் ராதிகா ஆப்தே நடித்த வேடத்தில் த்ரிஷா நடிக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது நீலாம்பரி கேரக்டர் போலவே இந்த கேரக்டரிலும் ரம்யாகிருஷ்ணன் கலக்குவார் என்று படக்குழுவினர் எதிர்பார்க்கின்றனர்

