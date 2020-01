7 மட்டையிலக்கு வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி!

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டி20 போட்டி தற்போது ஆக்லாந்தில் நடைபெற்றது

இன்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 20 ஓவர்களில் 132 ரன்கள் எடுத்தது. குப்தில் மற்றும் செய்ஃபர்ட் தலா 33 ரன்களும் முன்ரோ 26 ரன்களும் எடுத்தனர். இந்திய அணியில் ஜடேஜா 2 விக்கெட்டுகளையும் புமா, தாகூர் மற்றும் டூபே தலா ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்தனர்

133 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி 17.3 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுக்களை மட்டும் இழந்து 135 ரன்கள் எடுத்து 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. கே.எல்.ராகுல் 57 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டநாயகன் விருதினை தட்டி சென்றார். ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் 44 ரன்கள் எடுத்தார். இதனையடுத்து இந்தியா 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது

