U19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்: அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்தியா-பாகிஸ்தான்

19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தென்னாப்பிரிக்காவில் தற்போது நடைபெற்று வருவது தெரிந்ததே. இந்த தொடரில் இந்தியா ஏற்கனவே கால் இறுதி போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வென்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் நேற்று நடந்த காலிறுதி போட்டி ஒன்றில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியை பாகிஸ்தான் அணி வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது. இதனை அடுத்து இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் அரையிறுதியில் மோதும் என்றும் இந்த போட்டி பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி என்றாலே உலகம் முழுவதும் பரபரப்புடன் பார்க்கப்படும் நிலையில் இந்த போட்டியை இருநாட்டு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

