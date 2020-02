டிஎன்பிஎஸ்சி முறைகேடு: வேலை பறிக்கப்படும் என அமைச்சர் அறிவிப்பு

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்களின் அரசு வேலை பறிக்கப்படும் என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்வதோடு அவர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கையும் பாயும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் டிஎன்பிஎஸ்சி முறைகேடு தொடர்பாக காஞ்சிபுரத்தில் மேலும் 3 பேர் சற்றுமுன்னர் கைது

செய்யப்பட்டுள்ளனர். தலைமை செயலக ஊழியர் திருஞானசம்பந்தன், காஞ்சிபுரம் பத்திரபதிவு அலுவலர் வடிவு மற்றும் ஆனந்தன் ஆகிய மூவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளிவந்துள்ளது

ஏற்கனவே இந்த முறைகேட்டில் ஒருசிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்றும் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் சிபிசிஐடி போலீஸாரின் அதிரடி வேட்டை தொடரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

