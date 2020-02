சென்னை மாவட்ட கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் பல்வேறு பதவிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

சென்னை மாவட்ட கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளர் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் பல்வேறு கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் :

உதவியாளர் / இளநிலை எழுத்தர் / : 320 காலிப்பணியிடங்கள்

சம்பளம் :

ரூ. 5,000 முதல் 47,600/- வரை

கல்வித் தகுதி :

ஏதேனும் ஒரு பட்டப் படிப்பு மற்றும் கூட்டுறவுப் பயிற்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.

கணினி பயன்பாட்டில் அடிப்படை அறிவு பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

வயது வரம்பு :

01-01-2019 அன்றுள்ளபடி 18 முதல் 57 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

அரசு ஆணைப்படி அதிகபட்ச வயது வரம்பில் சலுகைகள் உண்டு.

விண்ணப்பக் கட்டணம் :

ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர், அனைத்து பிரிவையும் சார்ந்த மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் அனைத்து பிரிவையும் சார்ந்த ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் இல்லை. மற்ற அனைத்து பிரிவினருக்கும் ரூ. 250/- விண்ணப்பக் கட்டணம் வரைவோலையாக (Demand Draft) செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணத்தை சென்னை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் தலைமையகம் அல்லது அதன் கிளைகளில் நேரடியாக செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை :

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் http://chndrb.in/index.php ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை http://chndrb.in/how_apply_online.php பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 26.02.2020 மாலை 5.45 மணி

