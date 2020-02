U19 உலகக்கோப்பை: இந்தியாவுடன் இறுதி போட்டியில் மோதுவது யார்?

19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தற்போது இறுதி கட்டத்தில் உள்ளது

சமீபத்தில் நடைபெற்ற முதலாவது அரையிறுதி போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை பந்தாடிய இந்திய அணி 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சூப்பர் வெற்றியை பெற்றது

இந்த நிலையில் நாளை இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி நடைபெற உள்ளது. நியூசிலாந்து மற்றும் பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறும் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி, இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவுடன் மோதும் என்பது குறிப்பிடதக்கது

பிப்ரவரி 9ஆம் தேதி U19 உலகக்கோப்பை போட்டியின் இறுதிப் போட்டி நடைபெறும் என்பது தெரிந்ததே.

