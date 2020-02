முழுசா விஜய் ரசிகராகவே மாறிவிட்ட கேஎஸ் அழகிரி: நீண்ட அறிக்கையையால் பரபரப்பு

பிகில் திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர் விஜய் வீட்டில் நேற்றும் இன்றும் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்திய நிலையில் இந்த சோதனையை அரசியல்வாதிகள் தங்கள் கட்சியின் விளம்பரத்திற்கு பயன்படுத்திக்கொண்டனர்

ஏற்கனவே ஒரு சில கட்சி தலைவர்கள் இது குறித்து அறிக்கை வெளியிட்ட நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட முழு விஜய் ரசிகர் ஆகவே மாறிவிட்ட அறிக்கை இதோ:

