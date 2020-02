ரகசிய திருமணம் ஏன்? யோகிபாபு அதிர்ச்சி விளக்கம்

யோகிபாபு திருமணம் நேற்று முன்தினம் ரகசியமாக அவரது குலதெய்வம் கோவிலில் நடந்த நிலையில் ஒரு பிரபல நடிகர் ரகசிய திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டிய காரணம் என்ன என்று அனைவர் மனதிலும் கேள்வி எழுந்தது. இந்த நிலையில் இது குறித்து அவர் விளக்கமளித்துள்ளார்

எதிர்பாராத சில குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அவசர நிலையில் திருமணம் செய்ய வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டதாகவும் அதனால்தான் யாருக்கும் முறைப்படி திருமண அழைப்பு கொடுக்க முடியவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்

அனைவரின் வாழ்த்துக்களை பெற முடியாதது தனக்கு மிகுந்த வருத்தமாக இருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் இருப்பினும் தன்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலையை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் வரும் மார்ச் மாதம் தனது திருமண வரவேற்பு சிறப்பாக நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அந்த திருமண வரவேற்பில் சக நடிகர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் அனைவரையும் அழைக்க உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்

