ரஜினியை அடுத்து சிம்புவை கலாய்த்த யோகிபாபு!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த தர்பார் படத்தில் நடித்த யோகி பாபு அவரையே ஒரு சில காட்சிகளில் கலாய்த்து இருப்பார் என்பது தெரிந்ததே. இருப்பினும் ரஜினி ரசிகர்கள் அதை காமெடியாக மட்டுமே எடுத்துக் கொண்டனர்

இந்த நிலையில் இன்று யோகி பாபு நடித்த ’ட்ரிப்’ என்ற படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது. இதில் சிம்புவை கலாய்க்கும் வகையில் யோகிபாபு ஒரு வசனம் பேசுகிறார். இந்த வசனத்திற்கு சிம்பு ரசிகர்கள் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்து வருகின்றனர்

பேண்டுக்குள் இருப்பதை முதலில் வெளியே எடு என்று கருணாகரன் சொல்ல அதற்கு யோகி பாபு உதவி செய்யலாம் என்று வந்தால் சிம்பு மாதிரி பேசுறீயே’ என்று கூறும் காட்சி ட்ரிப் டீசரில் உள்ளது.

இந்த காட்சிக்கு ரசிகர்கள் கண்டனம் தெரிவித்ததோடு அந்த காட்சியை நீக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்

