டி20 தோல்விக்கு பழிவாங்கிய நியூசிலாந்து: இந்தியா போராடி தோல்வி

இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 போட்டி தொடரில் ஒரு போட்டியில் கூட வெல்ல முடியாமல் தொடரை இழந்த நியூசிலாந்து அணி, அதற்கு பதிலாக ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றியுள்ளது

இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது

இன்றைய போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 273 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. குப்தில் 79 ரன்களும் டைலர் 73 ரன்கள் எடுத்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில் 274 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி 48.3 ஓவர்களில் 251 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனால் இந்திய அணி 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.

இந்திய அணியின் முக்கிய பேட்ஸ்மேன்கள் அனைவரும் இன்று சொதப்பியதை அடுத்தே இந்த தோல்வி ஏற்பட்டு உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

