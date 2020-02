யோகி பாபு திருமணத்தைஇனிப்புக்கட்டி (கேக்) வெட்டி கொண்டாடிய தனுஷ் படக்குழு

யோகி பாபுவுக்கு சமீபத்தில் திருமணம் நடந்தது என்பதும் அந்தத் திருமணத்தில் அவரது நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டார்கள் என்பதும் தெரிந்ததே

இந்த நிலையில் திருமணம் முடிந்து இன்று முதல் முறையாக தனுஷ் நடித்து வரும் கர்ணன் படத்தின் படப்பிடிப்பில் அவர் கலந்துகொண்டார் தனுஷ் உள்பட படக்குழுவினர் அவருக்கு வாழ்த்து கூறினார்கள்,

மேலும் யோகி பாபு திருமண நாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழுவினர் அதன்பின்னர் தனுஷ் யோகி பாபுவுக்கு தங்கச்செயின் அணிவித்து தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் இது குறித்த புகைப்படங்கள் டுவிட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது

