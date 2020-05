மீண்டும் டுவிட்டரில் ஆக்டிவான விவேக்

நடிகர் விவேக், கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே டுவிட்டரில் சமூக கருத்துக்களை தொடர்ந்து தெரிவித்து வருகிறார். தற்போதைய கொரோனா குறித்து ஒருசில விழிப்புணர்வு வீடியோக்களை சமீபத்தில் வெளியிட்டார். இந்த வீடியோக்கள் பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. ஒருசில தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக சமூக வலைத்தளத்தில் இருந்து விலகுவதாக கடந்த மாதம் அறிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், அவர் மீண்டும் டுவிட்டருக்கு திரும்பியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது: “நண்பர்கள் மற்றும் ரசிகர்களே நான் திரும்ப வந்துட்டேன்” என குறிப்பிட்டு சிவாஜி படத்தில் ரஜினியுடன் அவர் நடித்த, படத்தில் இடம்பெறாத காட்சி ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

Hi friends n fans!! I m bk with a deleted scene from Sivaji movie! Thank u mahesh!! https://t.co/NzFtSFE3rJ

— Vivekh actor (@Actor_Vivek)

May 6, 2020