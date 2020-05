விஜய் சேதுபதி, அனிருத்திடம் இருந்து கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் – மக்கள் விரும்பத்தக்கதுடர் பட நடிகை

பேட்ட படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமான மாளவிகா மோகனன், தனது இரண்டாவது படத்திலேயே விஜய்க்கு ஜோடியானார். மாஸ்டர் பட வெளியீட்டுக்காக காத்திருக்கும் அவர் சமூகவலைதளங்களிலும் ஆக்டிவ்வாக இருக்கிறார்.

பல்வேறு விஷயங்களை சோஷியல் மீடியா மூலமாக ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து வரும் மாளவிகா மோகனன், மாஸ்டர் பட இசைவெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட புகைப்படத்தைப் பதிவிட்டு, “நிகழ்ச்சிகளில் முகத்தை எப்போதும் நேராக வைத்திருக்க முடிவதில்லை. விஜய்சேதுபதி, அனிருத்திடமிருந்து அதனைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.” என்று கூறியுள்ளார்.

அந்தப் புகைப்படத்தில் அனிருத், விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்டோர் மேடையைக் கவனித்தபடி அமர்ந்திருக்க மாளவிகா மட்டும் போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்திருக்கிறார்.

Can never keep a straight face at events 🤷🏻‍♀️ Need to learn from @VijaySethuOffl sir and @anirudhofficialpic.twitter.com/u3u4R0os6v

— malavika mohanan (@MalavikaM_)

May 24, 2020