மீரா மிதுனுக்கு திருமணமா… மிகுதியாகப் பகிரப்படும் காணொளி

கமல் தொகுத்து வழங்கிய பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் சர்ச்சைக்குரிய போட்டியாளர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் மீராமிதுன். பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த பின்னரும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் தனது டுவிட்டரில் சில கருத்துக்களையும் புகைப்படங்களையும் வெளியிட்டு வந்தார்.

இந்த நிலையில் தற்போது மீராமிதுன் திருமண கோலத்தில் இருக்கும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த மணக்கோலம் ரியல் என்றும், இதையும் காப்பி செய்ய வேண்டாம் என்றும் அவர் நெட்டிசன்களுக்கு கூறியுள்ளார்.

மேலும் விரைவில் அவர் திருமணத்திற்கு தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மீராமிதுன் மணமகள் கோலத்தில் இருக்கும் இந்த வீடியோ தற்போது இணையதளங்களில் வைரலாக வருகிறது.

Soon ♥️

( This is REAL. Don’t copy this too ) pic.twitter.com/uOU6BsyY9S

— Meera Mitun (@meera_mitun)

May 29, 2020