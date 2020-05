விஜய், தனுஷ் படத்தை பாராட்டிய பாலிவுட் பிரபலம்

பாலிவுட்டில் முன்னணி இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளராக வலம் வருபவர் கரண் ஜோஹர். இவர் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் கூறியிருப்பதாவது,

வெற்றிமாறன் இயக்கிய அசுரன் படத்தை பார்த்தேன். கடவுளே, என்ன ஒரு அற்புதமான படம். தனுஷின் நடிப்பு அபாரம். படத்தின் விறுவிறுப்பான காட்சிகளால் சீட்டின் நுனிக்கே வந்துவிட்டேன். அதேபோல், அட்லி இயக்கிய பிகில் படத்தையும் பார்த்தேன். இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிப் படம். அட்லியின் அனைத்து படங்களையும் பார்த்து ரசித்திருக்கிறேன். மசாலா படங்களை எடுப்பதில் இவர் ஒரு மாயாவி என்று கூறியிருக்கிறார்.

இதற்கு இயக்குனர் அட்லி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கரண் ஜோஹருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

Thank you sir @karanjohar lots of love pic.twitter.com/cuXORME2WP

May 29, 2020