விஜய் பாடல் படைத்த புதிய சாதனை

அட்லி இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான படம் தெறி. இப்படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்திருந்தார். ஜிவியின் 50வது படமாகும். இப்படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல் ஒன்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

இப்படத்தில் இடம்பெற்ற உன்னாலே எந்நாளும் என் ஜீவன் வாழுதே’ என்ற பாடல் யூடியூபில் ஒரு மில்லியன் பார்வையாளர்களை பெற்றுள்ளதாக இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் சமூக வலைத்தளத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த பாடல் தனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் என்றும் இந்த பாடலுக்கு உரிய மரியாதையை அளித்த பார்வையாளர்களுக்கு தனது நன்றி என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் ரசிகர்கள் இதுகுறித்த ஹேஷ்டேக்கை சமூகவலைதளத்தில் உருவாக்கி அதனை ட்ரெண்டாக்கி வருகின்றனர்.

A steady love for the song …. thanks for this .. it’s special … from my 50th #GV50 … #100MillionforYenJeevan@actorvijay@Atlee_dir@theVcreations@singersaindhavi@thinkmusicindia#namuthukumarhttps://t.co/MqmIs5BlFrpic.twitter.com/MMlBj4R6Jo

— G.V.Prakash Kumar (@gvprakash)

June 2, 2020