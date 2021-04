சக்திவாய்ந்த படம் – தனுஷின் கர்ணன் படத்தை பாராட்டிய ஐபிஎஸ் அதிகாரி

karnan resist and rise against unfairness and injustice,

make the audience pause and reflect. powerful film! #karnan

நேர்த்தியாக எடுக்கப்பட்டுள்ள சிறந்த திரைப்படம். #கர்ணன்

— Vijayakumar IPS (@vijaypnpa_ips)

April 12, 2021