இந்துஜாவின் முதல் மகன்… மிகுதியாகப் பகிரப்படும் புகைப்படம்

தமிழில் மேயாத மான், மெர்குரி, 60 வயது மாநிறம், மகாமுனி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளவர் இந்துஜா. விஜய்யின் பிகில் படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து அசத்தினார். அனைத்து படங்களிலும் குடும்ப பாங்கான கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்த இந்துஜா, ‘சூப்பர் டூப்பர்’ படத்தில் லேசாக கவர்ச்சி காட்டினார்.

திரைப்படங்களை போல் சமூக வலைதளத்திலும் ஆக்டிவாக இருக்கும் இந்துஜா, அவ்வப்போது போட்டோஷூட் நடத்தி புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில் நாய்யுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டிருக்கும் இந்துஜா, Hello My First Son என்று பதிவு செய்திருக்கிறார். இந்த புகைப்படம் தற்போது மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது.