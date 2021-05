ஆள்மாறாட்டம் செய்ய வேண்டாம் – துல்கர் சல்மான் எச்சரிக்கை

மலையாள திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் துல்கர் சல்மான். இவர் அவ்வப்போது தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி போன்ற பிற மொழி படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். தற்போது பிரபல பாலிவுட் இயக்குனர் பால்கி இயக்கத்தில் இந்தி படம் ஒன்றில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார்.

இந்நிலையில் தனது பெயரில் நிறைய போலி சமூக வலைத்தள பக்கங்கள் இருப்பதை பதிவு செய்திருக்கிறார். மேலும், நான் அதிக கணக்குகளில் இல்லை. இந்த கணக்குகள் என்னுடையவை அல்ல. தயவுசெய்து சமூக வலைத்தளத்தில் என்னை ஆள்மாறாட்டம் செய்ய வேண்டாம் என்று பதிவு செய்து இருக்கிறார்.

So, I am not on on Clubhouse. These accounts are not mine. Please don’t impersonate me on social media. Not Cool ! pic.twitter.com/kiKBAfWlCf

— dulquer salmaan (@dulQuer)

May 31, 2021