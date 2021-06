‘சோழர் பரம்பரையில் ஒரு லண்டன் தாதா’ – ஜகமே தந்திரம் படத்தின் மக்கள் விரும்பத்தக்க பட விளம்பரம் வெளியானது

பேட்ட படத்தை தொடர்ந்து கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள திரைப்படம் ‘ஜகமே தந்திரம்’. தனுஷ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள இப்படத்தில், அவருக்கு ஜோடியாக ஐஸ்வர்யா லட்சுமி மற்றும் சஞ்சனா நடராஜன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் ஜேம்ஸ் காஸ்மோ முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படம் வருகிற ஜூன் 18-ந் தேதி நேரடியாக ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ள நிலையில், இன்று இப்படத்தின் பட விளம்பரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதிரடி ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் நிறைந்த இந்த பட விளம்பரம், சமூக வலைதளங்களில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது. குறிப்பாக அதில் தனுஷ் பேசும் ‘சோழர் பரம்பரையில் ஒரு லண்டன் தாதா’ என்ற வசனம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

இப்படத்தை ஓடிடியில் வெளியிடுவதால் அதிருப்தியில் இருந்த தனுஷ், இப்படம் குறித்த எந்தவித தகவலையும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பகிராமல் இருந்து வந்தார். ஆனால் தற்போது ஜகமே தந்திரம் விளம்பரத்தை அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

What would have been a great theatrical experience coming to Netflix. Nevertheless hope you all enjoy jagame thandhiram and suruli @karthiksubbaraj@Music_Santhoshhttps://t.co/gCeOdtkcD3

— Dhanush (@dhanushkraja)

June 1, 2021