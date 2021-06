மிகுதியாகப் பகிரப்படும் விஜய் மகனின் காணொளி

விஜய்யின் மகன் சஞ்சய் கனடாவில் திரைப்பட கல்லூரியில் படித்து வந்தார். விரைவில் தமிழ் திரையுலகில் இயக்குனராகவோ அல்லது நடிகராகவோ அறிமுகம் இருப்பதாக செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

இந்த நிலையில் விஜய்யின் மகன் சஞ்சய்யின் 14 நொடி காணொளி ஒன்று திடீரென சமூக வலைத்தளத்தில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது.

அந்த காணொளியில் சஞ்சய் காரில் சென்று கொண்டிருப்பது போன்றும், இசையை ரசித்துக் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது போன்றும் காட்சிகள் உள்ளன. இரவில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த காணொளியை விஜய் ரசிகர்கள் லைக்குகளை குவித்து வருகிறார்கள்.

My videos are out 😍#SanjayVijay#ThalapathyVijaypic.twitter.com/hBn6SUgUld

— Sanjay Vijay (@IamJasonSanjay)

June 2, 2021