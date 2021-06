சூப்பர் டா தம்பி… தனுஷை வாழ்த்திய அவெஞ்சர்ஸ் இயக்குனர்கள்

கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் ‘ஜகமே தந்திரம்’. சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ள இப்படம் வருகிற ஜூன் 18-ம் தேதி (நாளை) வெளியாக உள்ளது. கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக இப்படத்தை நேரடியாக ஓடிடி-யில் வெளியிட உள்ளனர்.

இப்படம் 190 நாடுகளில், 17 மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிறது. அனைவரும் இப்படத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இருக்கும் நிலையில், அவெஞ்சர்ஸ் இன்பினிட்டி வார் மற்றும் எண்ட் கேம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய அந்தோனி மற்றும் ஜோ ரூசோ ஆகியோர் தனுஷை வாழ்த்தி சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள்.

அந்தோனி மற்றும் ஜோ ரூசோ இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் தி கிரே மேன் என்ற ஹாலிவுட் படத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Super da thambi! Excited to be working with @dhanushkraja and good luck with #JagameThandhiram@karthiksubbaraj@StudiosYNot

Watch the trailer HERE: https://t.co/ERrt7vfNy8

— Russo Brothers (@Russo_Brothers)

June 17, 2021