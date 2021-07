கல்லெண்ணெய் விலை உயர்வை கிண்டல் செய்த சன்னி லியோன்

பிரபல கவர்ச்சி நடிகை சன்னி லியோன், தற்போது பாலிவுட்டில் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். இவர் தமிழில் ஜெய் நடிப்பில் வெளியான வடகறி படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நடனம் ஆடி இருந்தார். மேலும் வீரமாதேவி என்ற படத்திலும், வரலாற்று பின்னணியில் உருவாகும் ஹாரர் நகைச்சுவை படத்திலும் சன்னி லியோன் கதாநாயகியாக நடிக்க இருக்கிறார்.

இந்நிலையில், கல்லெண்ணெய் விலையை கிண்டல் செய்யும் விதமாக மிதிவண்டி புகைப்படத்தை பகிர்ந்து, கல்லெண்ணெய் விலை 100 ரூபாயை கடந்து விட்டதால் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்’ என்று பதிவு செய்திருக்கிறார்.

When it’s finally crossed ₹100…you gotta take care of your health!!

#Cycling is the new #GLAM 🚴‍♀️⛽️ pic.twitter.com/M6QSCnfLkD

— sunnyleone (@SunnyLeone)

July 8, 2021