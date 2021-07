பிரம்மிப்பூட்டும் உருவாக்கப்படும் காணொளி மூலம் வெளியீடு சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ஆர்.ஆர்.ஆர் படக்குழு

பாகுபலி படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து ராஜமவுலி இயக்கத்தில் தற்போது உருவாகி வரும் படம் இரத்தம் ரணம் ரெளத்திரம் (ஆர்.ஆர்.ஆர்). பிரபல தெலுங்கு நடிகர்கள் ராம்சரண் தேஜா மற்றும் ஜூனியர் என்.டி.ஆர் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கும் இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் தயாராகிறது. டிவிவி தனய்யா தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு கீரவாணி இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது.

இந்நிலையில், ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்தின் உருவாக்கப்படும் காணொளிவை படக்குழு இன்று வெளியிட்டுள்ளது. ரசிகர்களை பிரம்மிப்பூட்டும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்த உருவாக்கப்படும் காணொளி சமூக வலைதளங்களில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது. இப்படம் வெளியானால் பாகுபலி பட சாதனைகளை நிச்சயம் முறியடிக்கும் என ரசிகர்கள் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்தின் விளம்பர ஒட்டி

கொரோனா 2-வது அலை காரணமாக இரண்டு மாதங்கள் ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்தின் படப்பிடிப்பு முடங்கியதால், இப்படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், ஆர்.ஆர்.ஆர் படம் திட்டமிட்டபடி அக்டோபர் 13-ந் தேதி திரையரங்குகளில் ரிலீசாகும் என இந்த உருவாக்கப்படும் காணொளி மூலம் உறுதிப்படுத்தி உள்ளனர்.

