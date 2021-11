செல்வராகவன் படத்தில் இணைந்த பிரபல இசையமைப்பாளர்

பல வெற்றி படங்களை இயக்கிய செல்வராகவன், தற்போது நடிகராக ‘சாணிக்காகிதம்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இவருடன் கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்து வருகிறார். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. இதையடுத்து பின்னணி வேலைகளில் படக்குழுவினர் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் தற்போது இந்த படத்தில் இசையமைப்பாளராக சாம்.சி.எஸ் இணைந்து உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து சாம்.சி.எஸ். தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில், ’சாணிக்காகிதம்’ படத்தில் இணைவது பெருமையின் உச்சம் என்றும் ’சாணிக்காகிதம்’ படக்குழுவினர்களுடன் இணைவது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் சாம்.சி.எஸ்

இசையமைப்பாளர் சாம்.சி.எஸ். இதற்கு முன் விக்ரம் வேதா, கைதி உள்ளிட்ட பல படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்படத்தில் இணைவது பெருமையின் உச்சம்..!

Happy to work with a talented team of #Saanikaayidham 🎼

Tnkq so much @arunmatheswaran 🤗@Screensceneoffl 💐@sidd_rao@selvaraghavan@KeerthyOfficial@yaminiyag@ramu_thangaraj@Inagseditor@kabilanchelliah@Jagadishblisshttps://t.co/BAl05ZQ6ttpic.twitter.com/YE7rFYWTvH

— 𝐒𝐀𝐌 𝐂 𝐒 (@SamCSmusic)

November 5, 2021