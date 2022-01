மகான் படத்தின் ரீலிஸ்.. கார்த்திக் சுப்பராஜ் வெளியிட்ட புகைப்படம்

அனைவருக்கும் இனிய தமிழர் திருநாள் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் 🙏🏼🙏🏼🎉🎉

Wish you all a Happy Pongal 🙏🏼🙏🏼🎉🎉

Our film #Mahaan is all ready and delivered….. Will be released very Soon….. Can’t wait to show the film to you all…. Release updates and Promotions on the way Sooner! pic.twitter.com/mEIWhB8Ku6

— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj)

January 14, 2022