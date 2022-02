திரைப்படமாகும் 90-ஸ் கிட்ஸின் ”சக்திமான்”

BIG ANNOUNCEMENT: SONY PICTURES TO BRING THE ICONIC ‘SHAKTIMAAN’ TO THE BIG SCREEN…

⭐ This time, #Shaktimaan will be made for *cinemas*.

⭐ Will be a trilogy.

⭐ One of #India’s major superstars will enact the title role.

⭐ A top name will direct. pic.twitter.com/ood6KvghPM

— taran adarsh (@taran_adarsh)

February 10, 2022