நண்பரை விடாமல் அடிக்கும் ஆர்யா… மிகுதியாகப் பகிரப்படும் காணொளி

ஆர்யா நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு, டெடி, சார்பட்டா பரம்பரை, அரண்மனை 3, எனிமி படங்கள் வெளியானது. இப்படங்களின் வெற்றியை தொடர்ந்து, தற்போது கேப்டன் என்ற படத்தில் ஆர்யா நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை சக்தி சௌந்தர் ராஜன் இயக்கி வருகிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், ஆர்யா தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த காணொளியில் நண்பர் ஒருவரை சார்பட்டா பரம்பரை ஸ்டைலில் விடாமல் அடிக்கிறார். இந்த காணொளி தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது.

#Nanbenda 🔥💪🥊When you have a friend who loves you the most 😜😜😜🤗🤗🤗#Boxing@ChennaiMma@Saravanakumar15 😍😍🔥🔥 pic.twitter.com/whrtVewxpX

— Arya (@arya_offl)

February 22, 2022