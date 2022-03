கவர்ச்சி புகைப்படம் வெளியிட்டு தத்துவம் பேசிய ரகுல் பிரீத் சிங்

தமிழில் அருண்விஜய் நடித்த ‘தடையற தாக்க’ என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் ரகுல் பிரீத் சிங். அதன்பின், கார்த்தி ஜோடியாக ‘தேவ்’, ‘தீரன் அதிகாரம் ஒன்று’, சூர்யாவின் ‘என்ஜிகே’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து பிரபலமானார். தற்போது சிவகார்த்திகேயன் ஜோடியாக ‘அயலான்’ படத்தில் நடித்துள்ளார். இதுதவிர பாலிவுட் மற்றும் டோலிவுட் திரையுலகிலும் முன்னணி கதாநாயகன்க்களுக்கு ஜோடியாக நடித்து வருகிறார்.

ரகுல் பிரீத் சிங்

இவர் அடிக்கடி தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வருவார். இந்நிலையில், தற்போது புதிய கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட்டு ‘சிலர் நெருப்புக்கு அஞ்சுகிறார்கள், சிலர் நெருப்பாக மாறுகிறார்கள்’ என்ற தத்துவத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார். இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது.

Some fear the fire and some become it 💕 pic.twitter.com/iD3tNoZEr9

— Rakul Singh (@Rakulpreet)

March 23, 2022