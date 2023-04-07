தேர்வுக்கு முன்பே வினாத்தாளை வெளியிட்ட வழக்கு…! பாஜக தலைவருக்கு பிணை…!!

நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகனை தவறாக சித்தரித்து பேஸ்புக்கில் புகைபடம் பதிவேற்றம் செய்த அதிமுக நபரை காட்பாடி போலிசார் கைது செய்துள்ளனர்.
பொள்ளாச்சி நகர 20 வார்டு தொழிநுட்ப அணி செயலாளராக இருந்து வருபவர் அருண்குமார். இவர் கடந்த மார்ச் 28 ஆம் தேதி தனது முகநூல் பக்கத்தில் தமிழநாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் சமாதியை போல் உருவம் வரைந்து “அதில் இங்கே கோபாலபுரத்து கொத்தடிமை உறங்குகிறான்” என்ற வாசகத்தை எழுதி மிகுதியாக பகிரப்பட்டு்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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