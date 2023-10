குன்னூர் விபத்து; பிரதமர், குடியரசுத் தலைவர் இரங்கல்!

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர், முதலமைச்சர் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

தென்காசி மாவட்டம் கடையத்தைச் சேர்ந்த 54 பேர் இருந்து நீலகிரி மாவட்டம் உதகைக்கு சுற்றுலா சென்றிருந்தனர். பல்வேறு பகுதிகளைப் பார்வையிட்ட பின்னர் சொந்த ஊர் திரும்பிய போது குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள மரப்பாலம் அருகே 50 அடி ஆழத்தில் பேருந்து கவிழ்ந்தது.

இந்த விபத்தில் 8 பேர் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில், படுகாயமடைந்தவர்களை தீயணைப்பு துறையினரும் காவல்துறையினரும் மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார்.

இந்நிலையில், குன்னூர் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

The loss of lives in a tragic bus accident in Nilgiris district of Tamil Nadu is deeply distressing. I extend my deepest condolences to the bereaved families and pray for the speedy recovery of the injured.

October 1, 2023