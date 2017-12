தருமபுரி : ஒகேனக்கல் காவிரியில் குளிக்கச் சென்ற 3 இளைஞர்கள் ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர். ஒகேனக்கலுக்கு சுற்றுலா சென்ற பெங்களூரூவைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் காவிரி ஆற்றில் குளித்த போது விபரீதம் ஏற்பட்டது. மேலும் ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட சந்தோஷ், பாலாஜி, எஷ்சஸ் ஆகியோரது உடல் தேடப்பட்டு வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Hogenakkal the river submerged in 3 kills

The Cauvery water to bathe in the hogenakkal, Dharmapuri: last 3 youth struck in six