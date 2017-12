ஜெயலலிதா மகள் என உரிமைகோரும் வழக்கு; நீதிபதி சரமாரி கேள்வி: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

ஜெயலலிதாவின் மகள் என உத்தரவிடக்கோரி பெங்களூரை சேர்ந்த அம்ருதா என்பவர் தாக்கல் செய்த மனு மீது தமிழக அரசு, தலைமைச் செயலாளர், சென்னை மாநகராட்சி, ஜெ.தீபா, தீபக் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜன.5-க்கு ஒத்திவைத்தார்.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உண்மையான மகள் நான்தான் என பெங்களூரைச் சேர்ந்த அம்ருதா என்பவர் சில காலம் முன்னர் பேட்டி அளித்து டெல்லியில் வழக்கு தொடர்ந்தார். சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இதன் பேரில் தன்னை ஜெயலலிதாவின் வாரிசு என அறிவிக்கக் கோரி அம்ருதா சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அம்ருதா, ரஞ்சனி ரவீந்திரநாத், எல்.எஸ்.லலிதா ஆகியோர் சார்பில் அவர்களது வழக்கறிஞர் வி.பிரகாஷ் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி வைத்தியநாதன் முன்பு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்னர் நீதிபதி பல கேள்விகளை எழுப்பினார். வழக்கைத் தொடுத்தவர் உண்மையான வாரிசா என முடிவு செய்த பின்னரே உடலை ஒப்படைப்பது குறித்து முடிவெடுத்தால் நன்றாக இருக்கும். அதற்கு ஏன் முதலில் டி.என்.ஏ சோதனை செய்யக்கூடாது என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

புதிய மனுக்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார். புதிய மனுக்களை அம்ருதா தரப்பினர் தாக்கல் செய்த நிலையில் விசாரணை இன்றும் தொடர்ந்தது. அப்போது நீதிபதி சராமாரியாக கேள்விகளை கேட்டார். நீதிமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற வாதம் வருமாறு:

இன்று விசாரணை தொடர்ந்தபோது, அம்ருதா தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் பிரகாஷ் “டிஎன்ஏ கோரிக்கை, உறவினர்கள் சேர்ப்புடன் புதிய மனுத்தாக்கல் செய்துவிட்டோம். தீபா தீபக்கை வழக்கில் சேர்க்கவும் கூடுதலாக மனு செய்யப்பட்டுள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.

“தொடர்ந்து வரும் இந்த விவகாரத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். ஜெயலலிதாவின் ரத்த மாதிரிகள் ஏதும் அப்பல்லோவில் உள்ளதா? அப்பல்லோ மருத்துவமனையையும் இந்த வழக்கில் சேர்க்கலாமே. அவர்களிடம் ஆதாரங்கள் இருக்கிறதாமே” என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

“ரத்த மாதிரி உள்ளதா என தெரிந்துக் கொண்டு தெரிவிக்கிறேன். ஆனால் அதற்கு முன்னதாக இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என்று நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம். இதை ஆழ்ந்து வாதிக்க வேண்டும். அதனால் வழக்கை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என அரசுத்தரப்பு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய்நாராயண் தெரிவித்தார்.

அப்போது பேசிய நீதிபதி அம்ருதா தரப்பிடம் “ஜெயலலிதா அம்மா என உரிமை கோரும் நீங்கள், உங்கள் தந்தை ஷோபன்பாபு என்பதை ஏன் உரிமை கோரி இதற்கு முன் நீதிமன்றம் வரவில்லை” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

“சோபன்பாபு ஏற்கனவே இறந்துவிட்டார். தற்போது மனுதாரரின் தாய் உடல் அடக்கம் செய்யபட்டு அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. அதனால் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளோம்.” என்று அம்ருதாவின் வழக்கறிஞர் பதிலளித்தார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் “அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே சினிமாவில் பிரபலமானவர் ஜெயலலிதா. அவருடன் போயஸில் அம்ருதா மற்றும் உறவினர்கள் இருந்ததாக சொல்கிறார்கள். ஒரு ஆதாரம், ஒரு போட்டோ ஏதும் காண்பிக்க முடியுமா?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

இதற்கு பதிலளித்த அம்ருதா தரப்பு வழக்கறிஞர் பிரகாஷ், “புகைப்படங்களும் இருக்கலாம் கேட்டு சொல்கிறேன். ஜெயலலிதாவுடன் பேசியதற்கான ஆவணங்கள் உள்ளது. போன் காலர் ஐடி உள்ளது. அவர் முதல்வராக இல்லாதபோது மனுதாரர் தரப்பு பழகினாலும், அவர் ரெட் அலர்ட் கேட்டகிரியில் இருந்ததால் போயஸ் தோட்டத்தில் சந்திக்க முடியவில்லை.” என்று தெரிவித்தார்.

இந்த வழக்கில் தன்னையும் இணைத்துக்கொள்ள அதிமுக பிரமுகரும், வக்கீலுமான அரும்பாக்கம் ஜோசப் கோரிக்கை வைத்தார். நீதிபதி வைத்தியநாதன் “இதே போல் 6 கோடி பேர் கிளம்பி வந்தால் என்ன செய்வது? மனுவாக தாக்கல் செய்யுங்கள். விசாரிக்கலாம். மனுவாக தாக்கல் செய்யலாம் அல்லது அரசுக்கு உதவலாம்” என்று தெரிவித்தார்.

பின்னர் கருத்து தெரிவித்த நீதிபதி வைத்தியநாதன் “காலையில் மாலை போட்டு விட்டு மாலையில் காலை வாருகிற நிலை தான் தமிழகத்தின் விதியாக உள்ளது. ஒரு காலத்தில் எல்லோரும் அம்மா என்றார்கள் அப்போது அம்ருதா அம்மா என்று அழைக்கவில்லை. இப்போது அம்ருதா அம்மா என்கிறார் ஆனால் மற்றவர்கள் ஜெயலலிதா என்கிறார்கள்.

முன்னாள் முதல்வராக இருந்த ஓ.பி.எஸ். கூட மருத்துவமனையில் சென்றும் ஜெயலலிதாவை பார்க்க முடியவில்லை என சொல்கிறர்கள். அப்புறம் இத்தனை நாட்களாக சந்திக்காத மனுதாரரை எப்படி பார்க்க முடியும்” என்று தெரிவித்தார்.

“யாரையும் வழக்கில் அனுமதிக்க கூடாது. வழக்கே உகந்ததா என முடிவு செய்யாமல் யாரையும் வழக்கில் சேர்ப்பது சரியல்ல” என அரசுத்தரப்பு வழக்கறிஞர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.

இதையடுத்து இது தொடர்பாக தமிழக அரசு, தலைமைச் செயலாளர், சென்னை மாநகராட்சி, ஜெ.தீபா, ஜெ.தீபக் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை ஜனவரி 5-க்கு நீதிபதி வைத்தியநாதன் ஒத்திவைத்தார்.

Jayalalitha daughter claim case; The Tamil Nadu Government respond to the barrage of questions: Judge orders

