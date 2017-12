குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வருகிற 24ம் தேதி முக்கிய பிரமுகர்களுடன் சந்திப்பு

சென்னை : குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இரண்டு நாள் பயணமாக நாளை தமிழகம் வருகிறார். இவர் வருவதையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. டெல்லியில் இருந்து நாளை காலை 10.15 மணிக்கு மதுரைக்கு வரும் குடியரசு தலைவர், அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டரில் மண்டபத்துக்கு செல்கிறார். காரில் ராமேஸ்வரம் செல்லும் அவர் ராமநாதசுவாமி கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்கிறார். பின்னர் அப்துல் கலாம் நினைவகம் சென்று அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு மதுரைக்கு வரும் அவர், மாலை 3.30 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்னைக்கு வருகிறார். மாலை 4.35 மணிக்கு சென்னை வரும் அவர், பழைய விமான நிலையத்தில் பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது. அங்கிருந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு வரும் குடியரசு தலைவர் கிண்டியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் உரையாற்றுகிறார். இரவு ஆளுநர் மாளிகையில் தங்கும் அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9.30 மணியில் இருந்து 10.15 மணி வரை முக்கிய பிரமுகர்களை சந்திக்க உள்ளார். பின்பு காலை 10.25 மணிக்கு சென்னை பழைய விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லி திரும்புகிறார். குடியரசு தலைவரின் வருகையை யொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்த பட்டுள்ளது

Source: Dinakaran

