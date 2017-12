ராஜஸ்தானில் சல்மானின் ‘டைகர் ஜிந்தா ஹை’ படத்துக்கு எதிராக வால்மீகி சமுதாயத்தினர் போராட்டம்

‘டைகர் ஜிந்தா ஹை’ படத்தை விளம்பரப் படுத்தும் விழாவில் சல்மான் கான் இழிவுபடுத்தும் வார்த்தையைப் பிரயோகித்ததாகக் கூறி, ராஜஸ்தானில் வால்மீகி சமுதாயத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சல்மான் கானின் நடிப்பில் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) நாடு முழுவதும் வெளியாகியுள்ள படம் ‘டைகர் ஜிந்தா ஹை’. இந்நிலையில் படத்தின் விளம்பர விழாவில் சல்மான் கான், இழிவுபடுத்தும் வார்த்தையைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறி ராஜஸ்தானில் வால்மீகி சமுதாயத்தினர் கோஷங்களை எழுப்பினர். படத்தின் போஸ்டர்களைக் கிழித்தும் எரித்தும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

முதலில் அஜ்மீரில் தொடங்கிய போராட்டம் விரைவில் ஜெய்பூர் மற்றும் கோட்டா பகுதிகளிலும் பரவியது. இதனால் அங்குள்ள ஏராளமான திரையரங்குகளில் காலைக் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.

இதுகுறித்து வெளியான தகவலின்படி, தரக்குறைவான மொழியைப் பயன்படுத்தி வால்மீகி சமுதாயத்தினரை சல்மான் கான் இழிவுபடுத்தி விட்டதாகப் போராட்டக்காரர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனையடுத்து ஏராளமான மக்களைக் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.

இந்நிலையில் இழிவான வார்த்தைகளைக் கூறும் சல்மானின் வீடியோ இணையத்தின் வைரலாகியுள்ளது. இதனால் அஜ்மீரில் பதற்றம் நிலவுகிறது.

அலி அப்பாஸ் சஃபார் இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் சல்மானுக்கு ஜோடியாக காத்ரினா கைஃப் நடித்துள்ளார். கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையை முன்னிட்டுப் படம் இன்று (டிச. 22) வெளியாகியுள்ளது.

முன்னதாக ‘டைகர் ஜிந்தா ஹை’ திரைப்படம் வெளியாவதற்கு இரு நாட்கள் முன்னதாக சர்ச்சையில் சிக்கியது.

இப்படம் டிசம்பர் 22-ம் தேதி வெளியிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு திரையரங்குகளில் முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், அதே தேதியில் இரண்டு மராட்டியப் படங்கள் வெளியாவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால் மெகா பட்ஜெட் படமான ’டைகர் ஜிந்தா ஹை’ வெளியீடால், அவற்றுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. இதனால் மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சித்ராபட் சேனா அமைப்பு திரையரங்க உரிமையாளர்களை எச்சரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

