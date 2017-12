ஜனவரி 12ம் தேதிக்குள் தமிழகம் முழுவதும் இலவச வேட்டி,சேலைகள் அனுப்பப்பட்டுவிடும் : கைத்தறித்துறை அமைச்சர்

சென்னை : பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஏழை, எளிய மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக 1 கோடியே 54 லட்சம் வேட்டி, சேலைகள் உற்பத்தி செய்யும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருவதாக கைத்தறித் துறை அமைச்சர் ஓ.எஸ் மணியன் தெரிவித்துள்ளார். ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கூட்டுறவு மற்றும் துணி நூல்துறை அதிகாரிகளுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் , ஜனவரி 12ம் தேதிக்குள் தமிழகம் முழுவதும் இலவச வேட்டி , சேலைகள் அனுப்பப்பட்டுவிடும் என்றும் கூறியுள்ளார். வேட்டி தயாரிக்கும் பணி 100% முடிந்து விட்டதாக அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் குறிப்பிட்டுள்ளார். 83%சேலைகள் தயாரிக்கும் பணி நிறைவடைந்து விட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். ஆலோசனையின் போது சுற்றுசூழல் அமைச்சர் கருப்பணன், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

On January 12 free throughout the State within the dhoti, Sarees has been sent: Minister for hand loom

Chennai: the poor and the downtrodden on the occasion of pongal in order to provide 1.