கேட்டாலோனியா பாராளுமன்ற தேர்தல்: தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற பிரிவினைவாத கட்சிகள்

தனிநாடு பிரகடனம் செய்ததால் ஸ்பெயினால் கலைக்கப்பட்ட கேட்டாலோனியா பாராளுமன்றத்திற்கு நடந்த மறுதேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் பிரிவினைவாத கட்சிகள் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்றுள்ளது.

மாட்ரிட்: ஸ்பெயினின் தன்னாட்சி பெற்ற மாகாணமான கேட்டாலோனியா தனிநாடாக பிரிவது குறித்து வாக்கெடுப்பு நடத்தியிருந்தது. அதற்கு 90 சதவிகித மக்கள் ஆதரவாக வாக்களித்திருந்த நிலையில்,கடந்த அக்டோபர் மாதம் 27-ம் தேதி கேட்டாலோனியா தனிநாடு பிரகடனம் செய்தது. ஸ்பெயினில் இருந்து பிரிந்து சுதந்திர கேட்டாலோனியா பிறந்து விட்டதாக பாராளுமன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. தனிநாடு பிரகடனம் அறிவிக்கப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே கேட்டாலோனியா பாராளுமன்றம் கலைக்கப்படுவதாக ஸ்பெயின் அறிவித்தது. மேலும், கேட்டாலோனியா நிர்வாகம் தன்னுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் ஸ்பெயின் அரசு அறிவித்தது. கலைக்கப்பட்ட பாராளுமன்றத்திற்கு இன்று மறுதேர்தல் நடத்த முடிவெடுத்த ஸ்பெயின் அரசு, இந்த தேர்தலில் கேட்டாலோனியா தலைவர் பூட்சியமோண்ட் போட்டியிட வேண்டும் என விருப்பம் தெரிவித்திருந்தது. இதனையடுத்து, பிரிவினை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக பூட்சியமோண்ட்டை கைது செய்ய பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது. பூட்சியமோண்ட் ஜெர்மனியில் தஞ்சமடைய அவர் மீது கைது நடவடிக்கை இல்லை என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் மீண்டும் நாடு திரும்பினார். வெற்றி உரையாற்றும் பூட்ஜியமோண்ட் இந்நிலையில், கேட்டாலோனியா பாராளுமன்றத்திற்கு நேற்று மறுதேர்தல் நடந்தது. எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமானோர் வாக்களித்ததாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது. வாக்குப்பதிவு முடிந்ததுமே ஓட்டு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. 99.9 சதவிகித ஓட்டுகள் எண்ணப்பட்டுள்ள நிலையில், பிரிவினைவாத கட்சிகளே அதிகமான இடங்களை வென்றுள்ளது. பிரிவினைவாத கட்சிகளே தனிப்பெரும்பான்மை பெற்றுள்ளது. அதே வேளையில், ஸ்பெயின் அதிபர் ரஜோய்யின் கட்சி படுமோசமாக தோல்வியடைந்துள்ளது. வெற்றிக்கு பின்னர் பேசிய கேட்டாலோனியா முன்னாள் பிரதமர் பூட்சியமோண்டின், “ஸ்பெயின் முழுவதுமாக தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார். தனிநாடு மட்டுமே எங்களது வேண்டுகோள், அதனை காட்டவே தேர்தலில் பங்கேற்றோம் என கேட்டாலோனியா மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

