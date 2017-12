குஜராத் முதல்வராக விஜய் ரூபானி, துணை முதல்வராக நிதின் படேல் மீண்டும் தேர்வு

குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்கவைத்துள்ள பா.ஜ.க, முதல்வர் பதவியை இரண்டாவது முறையாக விஜய் ரூபானிக்கு வழங்கியுள்ளது.

அகமதாபாத்: நடந்து முடிந்த குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க 99 இடங்களில் வென்று ஆட்சியை தக்கவைத்துக்கொண்டது. தற்போதைய முதல்வர் விஜய் ரூபானி இரண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், முதல்வரை தேர்வு செய்ய அருன் ஜெட்லி மேலிட பார்வையாளராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், இன்று அகமதாபாத்தில் அக்கட்சியின் எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் நடந்தது. அதில், சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக விஜய் ரூபானி ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், துணை தலைவராக நிதின் படேல் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் துணை முதல்வராக பதவியேற்பார் என தெரிகிறது. தற்போது ராஜ்கோட் மேற்கு தொகுதியிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள விஜய் ரூபானி, கடந்த 2016-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் அம்மாநில முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். முந்தைய அமைச்சரவையில் இருந்த பல மந்திரிகள் அப்படியே தொடர்வார்கள் என்றும், புதிய எம்.எல்.ஏக்களுக்கு மந்திரி சபையில் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது. புதிய அமைச்சரவை விரைவில் பதவியேற்கும் என்றும், பதவியேற்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி, பா.ஜ.க தலைவர் அமித் ஷா மற்றும் பா.ஜ.க ஆளும் முதல்வர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

Vijay roobani, Deputy Chief Minister of Gujarat Chief Minister Nitin Patel again

Won the poll in Gujarat has to maintain the rule of the BJP, in the first