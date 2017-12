ஆளுநருக்காக சென்ற பாதுகாப்பு வாகனம் மோதி 3 பேர் உயிரிழப்பு: ஆய்வாளர், ஓட்டுநர் சஸ்பெண்ட்

கடந்த டிச.15 அன்று ஆளுநர் பன்வாரிலால் கடலூரில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது அவருக்கு பாதுகாப்புக்காக சென்று விட்டு திரும்பிய காஞ்சிபுரம் போலீஸ் ஆய்வாளரின் வாகனம் மோதியதில் ஒரு சிறுவன் உட்பட மூன்று பேர் பலியானார்கள். இந்த விபத்து தொடர்பாக போக்குவரத்து ஆய்வாளர், ஜீப் ஓட்டுநர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தமிழகம் முழுதும் ஆய்வு நடத்தி வருகிறார். கடந்த டிச.15-ம் தேதி கடலூர் மாவட்டத்தில் கவர்னர் ஆய்வு நடத்தினார். ஆளுநர் ஆய்வுக்கு வருவதை எதிர்த்து திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அவருக்கு கருப்புக்கொடி காட்டினர். கடலூரில் ஆய்வை முடித்துவிட்டு ஆளுநர் சென்னைக்கு கிழக்குக்கடற்கரை சாலை வழியாக திரும்பினார். அவருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க காஞ்சிபுரத்திலிருந்து சென்ற பொலிரோ ஜீப் வாகனம் பின்னர் கோவளம் வரை பாதுகாப்புக்கு வந்து விட்டு பின்னர் காஞ்சிபுரம் திரும்பியது.

கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பேரூர் திருப்போரூர் சாலை வழியாக கிழக்கு கடற்கரை அருகே காவல்துறையின் பொலிரோ ஜீப் வந்துக் கொண்டிருந்தது. மாலை 4 மணி அளவில் புதிய கல்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் அருகே ஜீப் வந்தபோது எதிரே வந்த டிவிஎஸ் எக்செல் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவர்கள் மீது மோதியது.

இதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற திருப்போரூர், திருவஞ்சாவடியைச்சேர்ந்த சேர்ந்த சுரேஷ்(30) என்பவரும் அவருடன் பயணித்த நரேஷ்குமார் என்பவரின் மகன் கார்திக்(11) இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்கள். அவர்கள் மீது மோதிய பொலீரோ காவல் ஜீப் கட்டுப்பாட்டை இழந்து அருகில் உள்ள பேருந்து நிலையத்தில் நின்று கொண்டு இருந்த கெளசல்யா(70) என்ற மூதாட்டி மீது மோதியது. மருத்துவமனையில் கொண்டுச்செல்லும் வழியில் கௌசல்யாவும் உயிரிழந்தார்.

இதை அடுத்து பலி எண்ணிக்கை 3 ஆனது. இந்த விபத்தில் பொலீரோ போலீஸ் பாதுகாப்பு வாகனத்தில் இருந்த ஆய்வாளர் கண்ணபிரான் மற்றும் மூன்று காவலர்களுக்கும் காயம் ஏற்பட்டது. இந்த விபத்து குறித்து மாமல்லபுரம் போலிசார் விசாரணை நடத்தினர். இதில் போலீஸ் வாகனம் கட்டுப்பாடில்லாமல் அதிக வேகத்தில் வந்ததே விபத்துக்கு காரணம் என அங்குள்ள பொதுமக்கள் தெரிவித்திருந்தனர். இதையடுத்து விபத்து நேரத்தில் வாகனத்தில் சென்ற போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் கண்ணபிரான், வாகன ஓட்டுனர் ஜெயமாயன் ஆகியோர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Source: The Hindu

