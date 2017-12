ஜனவரி 16-ல் மாநிலங்களவையின் 5 இடங்களுக்கான தேர்தல்

ஜனவரி 16-ம் தேதி மாநிலங்களவையின் 5 இடங்களுக்கான தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டெல்லிக்கு 3 இடங்கள், உ.பி, மற்றும் சிக்கிமுக்கு தலா 1 இடத்திற்கான ராஜ்யசபா தேர்தல் ஜனவரி 16-ம் தேதி நடைபெறுகிறது.

டெல்லியின் 3 ராஜ்யசபா எம்.பி.க்கள் அடுத்த மாதம் ஓய்வு பெறுகின்றனர். இந்நிலையில் டெல்லி இடங்கள் உட்பட உ.பி., சிக்கிம் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதித்துவங்களும் காலியாகும் நிலையில் டிசம்பர் 22-ம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் இந்த ஜனவரி 16 தேர்தல் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

January 16-5 seats in the Rajya Sabha elections for the

January 16-5 seats of the Council on the election will be held for the unknown