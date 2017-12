ஜப்பானில் வெகுவாக குறைந்து வரும் பிறப்பு சதவீதம்

ஜப்பானில் வரலாறு காணாத அளவில் பிறப்பு சதவீதம் வெகுவாக குறைந்து வருவதாக தெரியவந்துள்ளது.

டோக்கியோ: ஜப்பானில் வரலாறு காணாத அளவில் பிறப்பு சதவீதம் வெகுவாக குறைந்து வருவதாக தெரியவந்துள்ளது. கடந்த 1899-ம் ஆண்டு அந்நாட்டில் முதன்முதலாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டபோது அங்கு ஆண்டுதோறும் சுமார் 10 லட்சம் குழந்தைகள் பிறந்தன. நாளடைவில் படிப்படியாக அங்கு பிறப்பு விகிதம் குறைந்துகொண்டே வந்துள்ளது. சுறுசுறுப்புக்கு பெயர்போன ஜப்பானியர்களில் 27.2 சதவீதம் மக்கள் 65 வயதை கடந்த முதியவர்களாக உள்ளனர். அதேவேளையில், 14 வயதுக்கு குறைவானவர்கள் எண்ணிக்கை 12.7 சதவீதமாக உள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டில் வரலாறு காணாத அளவில் பிறப்பு விகிதம் 4 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு 13 லட்சத்து 40 ஆயிரமாக இருந்த இறப்பு எண்ணிக்கை இந்த ஆண்டு மேலும் 3 சதவீதம் அதிகரிக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Maalaimalar

English summary

Japan drastically declining births in percent

Unprecedented level of birth in Japan per cent decline to blistering