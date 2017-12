தம் கணவரை திட்டமிட்டு ஆய்வாளர் முனிசேகர் சுட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை: பெரியபாண்டியன் மனைவி

நெல்லை: தம் கணவர் பெரிய பாண்டியனை திட்டமிட்டு ஆய்வாளர் முனிசேகர் சுட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை என பெரியபாண்டியன் மனைவி கூறியுள்ளார். ஆய்வாளர் முனிசேகர் தம் கணவரின் நண்பர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். பெரிய பாண்டியன் மரணம் குறித்து ராஜஸ்தான் தமிழக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். விசாரணை அறிக்கை 20 நாட்களில் தெரிய வரும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். போலீசார் அறிக்கையை பெற்ற பிறகே உண்மை தெரிய வரும் என பெரிய பாண்டியன் மனைவி தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Their husbands may not be deliberately shot the investigator munisekar: periyapandiyan wife

Nellai Pandian: husband major planning inspector munisekar suttira