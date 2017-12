ஜெயலலிதா வீடியோ காட்சி வெளியிட்ட விவகாரம்: வெற்றிவேல் முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

ஜெயலலிதா சிகிச்சை வீடியோ வெளியிட்ட விவகாரத்தில், போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கில் கைதாகாமல் இருக்க வெற்றிவேல் தாக்கல் செய்த முன் ஜாமீன் மனு நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் ஜெயலலிதா உடல் நலக்குறைவால் கடந்த ஆண்டு செப்.22-ம் தேதி அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். 75 நாட்கள் சிகிச்சைக்குப் பின்னர் திடீர் மாரடைப்பு காரணமாக ஜெயலலிதா உயிரிழந்தார். மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த 75 நாட்களும் அவரைப் பார்க்க யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை.

அவர் சிகிச்சை பெற்றது குறித்தும் அவரது உடல்நிலை குறித்தும் பலரும் சந்தேகம் எழுப்பினர். இந்நிலையில் ஜெயலலிதா மரணத்திற்குப் பின்னர் அவரது மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று ஓபிஎஸ் நீதி விசாரணை கோரினார். பலரும் சசிகலாவை குற்றம்சாட்டினர்.

ஓபிஎஸ் அணியில் மதுசூதனனும், டிடிவி தினகரன் சுயேச்சையாகவும், மருதுகணேஷ் திமுக சார்பிலும் நின்ற ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு முன் தினம் திடீரென ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றதாக வீடியோ ஒன்றை வெற்றிவேல் வெளியிட்டார்.

இது தேர்தல் விதிமீறல் ஆகாதா? என்ற கேள்விக்கு, “ஆர்.கே.நகர் ஒரு தொகுதி, இது தமிழகம் முழுதும் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த சந்தேகம் எழுப்புபவர்கள் கண்டபடி பேசுவதை மனம் பொறுக்க முடியாமல் வெளியிடுகிறேன், நான் இதை வைத்து தேர்தல் பிரச்சாரமா செய்கிறேன்?” என்று வெற்றிவேல் பதிலளித்தார்.

வெற்றிவேல் வீடியோவை வெளியிட்டது தேர்தல் விதிமீறல் ஆகும். ஆகவே அவர்மீது விதிமீறல் வழக்கு 126(1பி) கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யுங்கள் என ராஜேஷ் லக்கானி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து பிரிவு 188-ன் கீழ் வெற்றிவேல் மீது வண்ணாரப்பேட்டை போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதே போல் தன்னிச்சையாக வீடியோவை வெளியிட்டிருப்பது விசாரணை ஆணையத்தை அவமதிக்கும் செயலாகும்.

உள்நோக்கத்துடன் வெற்றிவேல் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விசாரணை ஆணையத் தலைவரின் சார்பில் அவரது செயலாளர் பன்னீர்செல்வம் அண்ணா சதுக்கம் போலீஸில் புகார் அளித்தார்.

இதையடுத்து வெற்றிவேல் மீது அண்ணா சதுக்கம் போலீஸார் 468,471,176,177,189 ஆகிய ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கில் தாம் கைதாகாமல் இருக்க வெற்றிவேல் தரப்பில் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் முன் ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கும் முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி கௌரி அசோகன் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி வெற்றிவேலின் முன் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

